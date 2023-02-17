美國參眾議院外交與軍事委員會共和黨重量級委員今天聯名致函美國總統拜登，敦促在2024年財政年度預算的國務院外國軍事融資中，編列提供給台灣高達20億美元的無償軍援撥款。

參院外交委員會共和黨首席議員里契（Jim Risch）、參院軍委會共和黨首席議員韋克爾（Roger Wicker）、眾院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）與眾院軍委會主席羅傑斯（Mike Rogers）今天就對台軍援一事，聯名致函拜登（Joe Biden）。

議員在信函中敦促拜登指示白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）在2024財政年度中，在國務院外國軍事融資（Foreign Military Financing，FMF）中，編列向台灣提供高達20億美元無償軍援。

議員在信函中表示，中共對台灣的挑釁達到新高點，中國越來越以武力脅迫美國在印太地區的盟友與夥伴，中國近日利用高空偵察氣球侵犯美國主權，對美國利益構成嚴重威脅。為阻止這一態勢，美國必須採取緊急行動以自我防衛，並確保美國的盟友與夥伴擁有抵禦中共所需的能力。

信函指出，拜登政府的國家安全戰略將中國列為美國面臨的首要地緣政治挑戰，但卻一直未能嚴肅與緊迫的採取行動，以使台灣得以武裝和裝備。美國必須武裝並裝備台灣，使其成為更強大與更具能力的夥伴，這只會對美國國家與經濟安全有益。

去年年底經美國參眾兩院通過並經拜登簽署生效的2023財政年度綜合撥款法案（Consolidated Appropriations Act, FY2023）中，編列20億美元預算提供台灣FMF貸款，但未納入2023財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA）授權提供台灣的無償軍援。