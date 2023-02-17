喬治傑生（GEORG JENSEN）深耕台灣市場30年，台灣是全球業績排名第二的主要市場，為了感謝台灣，喬治傑生近日順應台灣VIP的要求，重新復刻三款歷年來的經典珠寶項鍊作品，雖是台灣獨賣的限量版，但售價從1萬2000元起跳，可說是高CP值、定價不浮誇的珠寶品牌。

一款以東菱玉、白瑪瑙、月光石與天河石打造的MOONLIGHT BLOSSOM月光花語系列編號159胸針項鍊，可當作胸針佩戴，純銀搭配藍綠色系的寶石，與宇宙、海洋、天空有著夢幻般的聯想，風格致敬致敬喬治傑生大師1900年代初期的經典原創，是新藝術運動時期風格美學的代表作品。

喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM月光花語系列純銀月光石項鍊，1萬3000元。（GEORG JENSEN提供）

另一款湖藍綠色調天河石打造的2023全新MOONLIGHT BLOSSOM月光花語系列純銀天河石項鍊，主石是顆橢圓形蛋面切割天河石，有著「希望之石」的隱喻，揉合鏤空純銀曲線與銀珠綴飾，牽引出對海洋旖旎風光的想像。第三款MOONLIGHT BLOSSOM藍月光石訂製項鍊，月光石獨特流轉的神祕光澤，重現破曉時分的穹蒼之美，月光石是月神賜給人類的禮物，有著健康、富貴和長壽的意寓。