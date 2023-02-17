美國職籃明星週即將到來，代表著本賽季已經進行了一半，隨著各隊半個賽季的磨合以及交易補強，球迷們心中應該多少都稍有喜好，今天筆者依台灣運彩分區冠軍賠率，盤點東、西區最有希望的六大球隊，究竟哪隊才是你心目中2022-23球季站上總冠軍舞台的隊伍呢！？

東區的戰場幾乎由波士頓塞爾提克以及密爾瓦基公鹿兩支綠衫軍各佔半片江山，兩隊在台灣運彩的東區冠軍賠率分別為1.85和2.60倍，兩軍在戰力上平分秋色，塞爾提克的三分質量較佳、而公鹿的籃板把握度更好，建議喜歡運彩的朋友們投注公鹿的2.60倍，會是CP值比較高的選擇。東區排名第三的是賠率4.50倍的費城76人，76人在往年MVP哈登(James Harden)的帶領之下，戰力與日俱增，如今陣容深度雖還不若塞爾提克和公鹿優異，但本季表現已看出基底穩固，是一支充滿未來性的隊伍，值得球迷期待。

本季交易截止日之前，超級球星杜蘭特(Kevin Durant)加盟鳳凰城太陽的消息震撼聯盟，太陽的賠率也因此降至2.50倍成為台灣運彩最看好奪得西區冠軍的球隊，雖然杜蘭特目前尚未代表太陽出賽，但根據以往他轉至勇士或是籃網的表現來看，這位聯盟第一小前鋒根本就是隨插即用，相信砍分效率極高的他加入太陽體系不會有磨合上的問題。金塊(運彩西區冠軍賠率3.75倍)擁有聯盟第一中鋒約基奇(Nikola Jokic)，但他還需要其他得分幫手，可惜的是(得分/控球)雙能衛穆雷(Jamal Murray)近期膝蓋狀態不佳，全員健康的金塊方有機會與太陽一搏。洛杉磯快艇(西區冠軍賠率4.50倍)少了一片奪冠拼圖，他們本季在交易截止日以前始終無法解決缺乏優質控球後衛的致命問題十分可惜。建議彩迷瞄準太陽的2.50倍，將是西區最有把握的選項。