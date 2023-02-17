美國繼4日出動戰機擊落中國大陸偵察氣球後，上週末（10、11、12日）一連三天，再度在自家和加拿大領空擊落不明飛行物，引發各界議論，猜測是否和第一顆氣球有關。對此，美國總統拜登昨天表示，這三個不明飛行物應該和中國大陸沒有關係。

美國本月一連擊落4個高空飛行物體，引發各界議論。（圖／美聯社）

根據CNN報導，拜登連日來面對外界不斷施壓，要求他公開後續三個不明飛行物的細節，他也總算在16日出面，表示它們應該屬於私人用途。

「我們還沒弄清楚這三個物體究竟是什麼，不過就現階段來看，它們和中國大陸的間諜氣球計畫無關，也不是其他國家的監視設備，」拜登表示。「情報顯示，這三個物體極有可能來自私人公司，娛樂或研究機構用來觀測天氣，或執行其他科學研究用途。」

短短兩周內天上就多出許多不明物體，讓美國民眾好焦慮。為了平息緊張氣氛，拜登強調目前尚無「飛行物突然增多」的證據，但是若有任何物體威脅到美國人民的安全，「我會把它打下來」。

此外，拜登也表示，針對這類高空飛行物，他已要求行政團隊制定更嚴謹的規則來加以研判、應對，也會建立資料庫，來追蹤領空中的無人飛行物。面對美中關係因間諜氣球出現齟齬，他則表示自己「不會為擊落（偵察）氣球道歉」，但希望能就此事、和未來的盟友關係，與中國大陸領導人習近平相談。