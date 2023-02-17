立法院第10屆第7會期今日開議，新任行政院長陳建仁首度赴立院施政報告並備質詢，國民黨團放話杯葛，陳建仁稱自己是抱著如履薄冰、戰戰兢兢的心情前來，請立委支持3800億的疫後特別條例和特別預算，會以誠摯的心來和大家溝通，在野應讓行政院長有說明機會，「我希望這個杯葛不要造成相關法案、預算案通過的時機。」

陳建仁上午8時50分率隊抵達立法院議場，他手抱文件、神情嚴肅，隨後在副院長鄭文燦、秘書長李孟諺及民進黨團總召柯建銘陪同下接受媒體聯訪。對於首登上備詢台，就被國民黨放話嗆聲，黨團總召曾銘宗質疑，過去馬政府8年，民進黨未讓任何一位閣揆順利做施政報告，「這是他們自己留下的慣例」。

對此，陳建仁表示，這是他首次來到立法院做施政方針報告並接受總質詢，是以如履薄冰、戰戰兢兢的心情前來，更重要的是，要請立委支持3800億的疫後特別條例和特別預算，以及執政團隊所提出各項福國利民的政策，在野應該讓行政院長有一個說明的機會，希望杯葛不要造成相關法案、預算案通過的時機。

被問到昨推出的房貸補貼挨批大撒幣、治標不治本，陳建仁說，疫後確實有很多中小企業、中低收入戶的生活受到影響，需要特別照顧，這是政府執政重要目標，每個人都要得到溫暖、貼切的照顧。

陳建仁說，3800億預算主要分成三個區塊，首先拿出1000億補助勞保、健保及台電，1400億用於每人發放6000元現金，其餘1400億要做社會經濟韌性加強，特別照顧中小企業、中低收入戶，政府特別關心學貸族、房貸族、中低收入戶及通勤族的利益，要讓所有人民得到最好照顧。

最後，他再度重申，希望立委能大力支持這項3800億疫後特別條例和預算，讓政府能照顧台灣所有人，特別是最需要照顧的弱勢團體，才能使社會更加溫暖、國家更加堅韌。