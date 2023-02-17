知名作家吳淡如日前分享電繪作品，遭指是用AI算圖製成，讓她氣到連續PO文隔空開戰，還封鎖部分網友，未料昨態度軟化（16日）公開道歉，更強調會賠禮給遭封鎖的網友，如今傳出禮物是吳淡如賣場中要價1280元的淡水珍珠別針，未料卻被作家謝知橋發現淘寶有賣相同款式，對此，吳淡如也趕緊做出回應。

謝知橋表示吳淡如不僅願意放下身段公開道歉，還要贈送禮物給被遭封鎖的網友，讓他坦言相當訝異，得知道歉禮物是她經營賣場中的「淡水珍珠別針」，便去搜尋是哪個款式，竟發現淘寶賣場有相同照片，對此，吳淡如澄清全是誤會一場，並沒有允諾小編把珍珠別針作為贈品，可能是中間溝通出了問題，此外，也願意為控訴他造謠一事致歉，至於與賣場照片雷同一事，她表示照片是廠商提供，如今已將照片下架並追查相關問題，對此，謝知橋也怒斥：「嚴厲譴責淘寶賣家這種盜用照片的行為」。

對於被質疑是否為了賣書蹭熱度?謝知橋表示自己是少數不在意書銷量的作者，會在社群上打書，只是不想對不起出版社，如果為了要賣書，因此得罪跟各大出版社交情匪淺的吳淡如，勢必讓自己成為她百萬閱聽眾眼中的黑粉，屆時連書都賣不成，強調自己在公關公司上班，敏銳度沒那麼低，接著指出與吳淡如及經紀人私下溝通後，建議雙方支持者若還要討論，可以針對事件本身，但不要再無情謾罵。