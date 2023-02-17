氣象局表示，今天上午09時22分左右，花蓮縣秀林鄉發生有感地震，地震規模4.6，地震深度19公里，各地區最大震度：花蓮縣4級、南投縣3級、台中市2級、宜蘭縣1級、台東縣1級、雲林縣1級、彰化縣1級。

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