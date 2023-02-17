地牛翻身！根據中央氣象局觀測，今（17日）上午9點08分，陽明山發生芮氏規模3.1地震，儘管規模不大，但震央相當淺，整個大台北盆地有感！較特別的是，氣象局官網直到另一起位在花蓮的地震發生後，才更新台北的地震資訊。

觀測資料指出，這起地震發生在台北市政府北方14.1 公里，位在北投區內，地震深度僅4.8公里，屬極淺地震；各地最大震度：台北市3級、新北市3級。

地震在PTT引起鄉民熱烈討論，「台北有感」、「晃了好大一下」、「我台北中山有感」、「還以為是自己頭昏」、「想說怎麼沒人發，是我錯覺嗎」、「內湖跟著抖了一下」、「以為隔壁施工產生的振動」、「信義區也有感覺」、「北投非常有感」。

據指出，地震震央落在大屯火山群，靠近山腳斷層。氣象局地震中心主任陳國昌研判，此次地震與大屯火山活動有關，不過該區域發生地震的頻率不高，近20年規模逾3的只有16起。