67歲的好萊塢男星布魯斯威利，去年3月因失語症宣布息影後，近日爆出他罹患「額顳葉失智症」的消息，引發外界對此類失智症的關注，醫界表示，「額顳葉失智症」是退化型失智症的一種，一般發病時間比阿茲海默症早，大部分在70歲以前就會發病，早期症狀包括語言退化、個性改變與行為異常。就語言退化而言，會有漸進式失語症，即布魯斯威利所產生的現象。

根據台大醫院健康教育中心，台大醫院精神部兼任主治醫師曾懷萱表示，失智症主要包括退化性失智症及血管型失智症，額顳葉型失智症即屬於退化性失智症的一種，發生原因為其腦部障礙以侵犯額葉及顳葉為主，特性為早期即出現性格改變，無法調整行為以致有不適當的行為，早期就出現語言障礙，如表達困難等。

台北榮民總醫院也表示，額顳葉失智症是退化型失智症的一種，發病時間比阿茲海默症早，大部分在70歲以前就會發病，早期症狀包括行為異常、個性突然改變、語言退化等症狀。

額顳葉失智症就其症狀主要有兩種型式，1. 語言退化型：再細分為漸進性失語症和語意型失智症兩種。2.行為異常型。

若是語言退化型，患者的語言功能會逐漸改變退化。其中，漸進性失語症者的語言表達的流暢度變差，說話速度變慢、不順暢、話變少，有時會出現口吃的現象。

語意型失智症則在發病早期時說話尚流利，只是有時會找不到正確的字詞來描述事物的現象，例如無法具體地說出人名，患者會用總稱來指出人事物，例如看到朋友只是說這個人那個人，同時病人對語言的理解力較差，當你請病人幫忙拿甲物品時，他可能會拿成乙物品，或是無法理解你希望他拿的物品究竟為何，慢慢地病人的語言變得無法理解、也無法聽懂別人的談話。

行為異常型的患者會出現無法克制及重複某動作的行為，例如開黃色笑話等不當言論；病人也可能出現一些重複行為，例如來回走至一特定地點、不斷搓手，或是重複一些似乎有意義的動作，如一遍遍地閱讀同一本書。