澎湖海巡隊派遣3503巡防艇冒著大風大浪出勤緊急趕往救援，並以最大安全速率馳返馬公港，順利交由消防局救護車載往三軍總醫院澎湖分院就醫。（澎湖海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署轄屬第十三巡防區指揮部於16日15時許接獲望安鄉花嶼村衛生室通報，一名59年次男性民眾因意識不清，疑似癲癇發作，急需後送馬公就醫，巡防區立即通報澎湖海巡隊，緊急派遣3503巡防艇提前出勤趕往救援，順利將患者送往三總澎湖分院急救。

澎湖海巡隊副隊長陳富榮表示，由於當時海象不佳，警艇出海萬分艱難，但考量離島醫療量能不足，該隊立即派遣3503巡防艇出勤緊急趕往救援，第十三巡防區指揮部也同步通知金馬澎分署第七岸巡隊花嶼安檢所、馬公安檢所及消防局配合協助搶救，警艇上搭載傷患與醫護人員等2人，以最大安全速率馳返馬公港，於17時55分交由消防局救護車載往三軍總醫院澎湖分院就醫。

海巡署表示，對於離島居民生命安全醫療權益非常重視，秉持「時間即生命，速度即希望」，於第一時間獲報立即前往應處；經統計111年迄今執行澎湖離島傷病患後送任務共39件，呼籲民眾如有需要協助之情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」或透過當地衛生所評估後通報，海巡署將立即派員前往應處。