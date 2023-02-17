2021年賽揚獎得主柏恩斯（Corbin Burnes），休賽季對於本賽季薪資有不同意見，因此只能與釀酒人走向薪資仲裁庭，最終柏恩斯提出的1075萬美元被否決，確定今年薪資將為1001萬美元，不過最讓柏恩斯痛心的並不是打輸仲裁，而是釀酒人在訴訟當中的讓他大失所望的說詞。

上賽季柏恩斯依然繳出穩定表現，整季拿下12勝8負、2.94防禦率，奪下243次三振領先全國聯，但在柏恩斯亮眼發揮下，釀酒人仍終止連續4季闖進季後賽的紀錄。而最近雙方進行薪資仲裁，沒想到釀酒人為了打贏官司，將球團未打進季後賽的責任歸咎於柏恩斯。

「很明顯這難以接受，他們盡一切所能贏下仲裁，在過去幾周發生的事，肯定傷害了雙方的關係，這是沒有辦法迴避的。」近2個賽季擔任全職先發，柏恩斯逐漸成為了釀酒人王牌投手，日前接受大聯盟官網記者麥卡維（Adam McCalvy）訪問，當柏恩斯得知球團在薪資仲裁庭的說法後，也不免感到心寒，「他們打贏了薪資仲裁，勝負對我來說沒有什麼，但我認為有些話說出來確實讓人失望，他們大可不必這麼做。」

釀酒人球團也發表聲明，針對柏恩斯仲裁案做出解釋，「仲裁過程總是讓球團和球員感到不舒服，與釀酒人的一員打官司從來就不是容易的事，我們將柏恩斯視為球隊領導者，我們期待他繳出另一個出色的賽季。」