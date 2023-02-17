疑似中國的偵察氣球兩週前被美國擊落，讓美中關係陷入危機，五角大廈負責中國事務高階官員未來幾天將訪問台灣，這是美國國防決策高層罕見台灣之行。

金融時報報導，4位知情人士透露，五角大廈負責中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）將於未來幾天訪問台灣。蔡斯目前在蒙古，與蒙古軍方進行討論。

蔡斯將是繼前美國國防部負責東亞事務的副助理部長柯林克（Heino Klinck）2019年訪問台灣以來，首位訪台的美國國防高階官員。當時，柯林克是40年以來，訪台的最高階美國國防部官員。