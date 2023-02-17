陸軍司令部昨表示，東引地區指揮部發現空中有不明物體飄落，經搜索於靶場拾獲氣球殘體，球體直徑約1公尺，儀器盒上以簡體字標示「太原無線電一廠有限公司」、「GTS13型數字探空儀」及「氣象儀器」等字樣，對此，國防部長邱國正表示，初步研判有「太原氣象」的字樣，將會派專業人員研究後做討論。

偵察氣球議題引發關注，東引指揮部靶場也發現有氣球殘體，邱國正指出，昨天中午發覺，研判初步看到外表有太原氣象的氣球，我們派一組人去做研究，再做一個結論，對國軍來說是很好訓練的題材，從正面來看，對我們是有幫助，我們國軍的訓練沒有停止，對我們國軍很有信心，都有很大的進步。

至於是否會像去年無人機一樣，視為第一擊，邱國正說，當初為何調整成第一擊概念，是因為如果對方開了火就是第一擊，但對方如果一直有動作，我們不把它當作機艦來看，飛航或海航的實體如果逾越我們的國界，當然會有處置，這不叫第一擊，而是應對的反制，這會來做調整。

國民黨立委陳玉珍受訪表示，這就像「海漂垃圾」，對此，邱國正否認表示，「不是，剛剛講了國軍是料敵從寬，我們很多表象看了以後，會經過研擬再作定論。」