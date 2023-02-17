不過泰山3月16日能否開成？又生變數。金管會證期局2月13日行文陳敏薰，指出其擔任1月17日泰山審計委員會主席，卻遲至1月10日才以電子檔轉給各董事，違反公開發行公司審計委員會行使職權辦法第7條第2項，應於7天前通知規定，要求陳敏薰應在公文收到起7天內提出說明，否則將依法開罰。

另外投保中心也去函泰山，質疑3月16日股臨會召集的必要性。投保中心指出，依公司法第220條規定，召集股東會須考量公司利益及召集的必要性，董事須盡善良管理人的應盡義務。泰山2021年才以股臨會方式改選董監事，如今董事會任期尚未屆滿，又要在3月16日以股東臨時會全面改選，是否有考量到泰山公司的最大利益？投保中心要求泰山要在股東會上提出說明。

根據周刊報導，泰山股臨會改選的提名名單出爐，分裂成三派。以龍邦為首的市場派足額提名，包括以旗下保勝投資提名泰山現任董事劉偉龍、韓泰生、律師劉煌基、國寶服務董事長湯順甄、瑞助營造總經理徐美玉、龍邦副總李淑惠等6席董事；及獨董候選人杜英達、吳臾夢、蕭勝賢。

以詹景超為首的公司派同樣足額提名，6席董事候選名單包括以至登投資提名詹景超、陳諾樺，鴻強投資提名詹皓鈞、王添盛，另有詹凱閔、詹謹鴻等家族成員；獨董則是提名顧啟東、黃慧萍、范國華等三人，皆有法律背景。

另外還爆出第三組提名名單，是以泰山前董事長，今年1月剛辭任泰山副董的詹晉嘉為首，提名4席董事。包含3席董事候選人詹晉嘉、詹家綺，以及擔任曼都國際董事的袁孝椿，以及1席獨董提名人為致和聯合會計師事務所合夥人陳威宇。

市場人士分析，根據龍邦今年元月最新公告，對泰山直接持股比重已上升至48.8％，如加計外圍盟友，掌握股權應已超過五成，幾乎穩操勝券，接下來重點在於席次分配。詹家整體持股比重應仍有三成以上，未來在董事會中將繼續保留一席之地，至於最後能搶下多少席次？就看配票結果。從詹景超和詹晉嘉各自提名候選人來看，顯示家族再度分裂，接下來重點可能不是拚輸贏，而是拚席次。