大陸網紅周揚青2020年發長文，揭露與「亞洲舞王」羅志祥9年情斷真相，更曝對方劈腿玩多人運動，讓羅志祥至今在大陸工作仍全無。而周揚青昨(16日)深夜突然拋出自己穿婚紗的美照，可見她低胸白紗上身，藏不住前凸後翹的好身材，引來網友暴動，甚至問：「所以新郎是誰」，而粉絲回應周揚青先前就在Vlog預告要買一件婚紗送給自己當作禮物，「不需要別人餽贈」。

周揚青當年從粉絲升格為偶像女友，兩人交往9年越來越公開，周揚青甚至已經稱呼羅志祥母親為「媽媽」，引來外界狂猜兩人好事近，沒想到2020年周揚青拋震撼彈，宣布兩人確定分手，更曝羅志祥在感情裡不忠，點名「蝴蝶姐姐」愷樂也是第三者。

周揚青稱買婚紗當作送自己的禮物。（圖／翻攝自周揚青微博）

去年周揚青被拍到有新戀情，對象是小她10歲，外型有如「小羅志祥」的「IXFORM」成員段星星，面對外界批評聲浪，周揚青一度意有所指認戀說：「雖然糊，但是架不住我喜歡」，未料一個月後男方曬手寫道歉信，周揚青本月初也在影片中表示情人節自己屬於「單身狀態」，兩人被解讀是低調認了分手。

周揚青稱買婚紗當作送自己的禮物。（圖／翻攝自周揚青微博）

周揚青昨晚突然曬出自己的婚紗照，並寫下：「從今天起，你的人生由你自己書寫」，之前她也在Vlog強調這件婚紗是她送給自己的，婚紗不是結婚才能穿的，不需要別人饋贈，引來網友熱烈回應：「這不就是妥妥的公主」、「好像芭比娃娃」、「希望你身邊那個人快出現」、「婚紗也太適合你了吧，真的好美哦，所以今天你要嫁給我嗎」。