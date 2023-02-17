陸軍司令部昨稱，馬祖東引地區發現空中有不明物體飄落，搜索後在靶場拾獲氣球殘體，儀器盒上有簡體字，初研是氣象探測儀器。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠13日表示，國防部應在國安情報隱密性原則下適度對外說明；他也說，美中關係瞬息萬變，台灣應在兩岸和平、台灣自主原則下與強國維持等距關係，別成為壓力測試下的波及者。

民眾黨團上午在立法院議場前進行時事議題聯訪，對於馬祖東引疑似出現大陸氣象氣球，邱臣遠指出，國防部針對事件必須要依照相關的程序，包含後續情資的公開，保持國安情報隱密性原則之下，適度對外說明有其必要，至於相關反制作業，還是要依照整個國安體系相關規範程序做處理。

談及是否擔心大陸用偵查氣球對待台灣，邱臣遠表示，美中關係瞬息萬變，台灣應維持兩岸和平、台灣自主原則，與強國維持等距關係，不要成為彼此在壓力測試下的波及者。

邱臣遠說，無論是對外爭取海外民主自由國家的盟友認同、進行國會外交，對內提升全民國防意識，最重要的還是，在經濟韌性國際關鍵供應鏈的領先地位的維持，都是台灣重要價值，而維持區域和平穩定是台灣所有人的共識，我們應該要朝向正面發展來做努力。