新北市市長侯友宜（右）、國民黨立委游毓蘭（左）。（圖／取自游毓蘭臉書）

新北市市長侯友宜屢在各大總統民調奪冠，參選2024呼聲不斷。身為侯警察大學45期同學、雙方相識逾40年的國民黨立委游毓蘭表示，侯第二任期上任百日的成績單，將會是其「通行票」，時間約莫在4月初；侯若有心就會拿出政績來證明他是有能力的，這點從他2022年選前就多次提到，整個北台灣千萬人口以上的治理，可見他應是有所準備的，大家就等著看侯執政百日後的態度。

游毓蘭昨（16）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，「內部聲音很多」是國民黨的一大特色，這點能從立法院同儕中看到，擁護侯友宜的人多，但挺朱立倫的也不少，因為朱是黨主席，且是國民黨長年培養的人才。

游毓蘭強調，雖然侯友宜、朱立倫各有擁護者，但從目前民調來看，侯的聲勢是最強的，更何況2022新北市長選舉期間，民進黨候選人林佳龍已經幫侯打過「預防針」了，林當時就到處宣揚侯會去選總統，結果新北市民依然用行動來支持，代表對侯做事態度的肯定。

針對侯友宜的下一步，游毓蘭分析，侯第二任期若想參選執政百日的成績單，就可以是侯的2024總統通行票；但若執政百日做不好，就會變成罰單。她相信侯如果想參選2024，一定會拿出一張亮眼成績單來證明自己的能力，尤其看侯從2022選前開始，都講到了整個北台灣千萬人口以上的治理，可見侯應是有準備了，大家可以等著看他執政百日後的態度。