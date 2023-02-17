為了平息民怨與幫助弱小群眾，日前曾宣布大眾日常生活用品花費，例如交通與水電瓦斯等要凍漲的尹錫悅總統，也放話要電信以及銀行業者自掏腰包或檢討收費等不同方式來響應。因此，FSS這次查水表的行為，也格外引起外界矚目。

韓媒指出，這些金融以及通信業者過去慣用支付高薪方式，好讓資深員工願意提前退休。據悉，FSS目前調查方向也鎖定在這些通信與銀行業的豐厚獎金上，看是否與公司獲利之間存在不對稱的懸殊比例。

新上任才9個月的尹錫悅，前日也呼籲當地金融與電信業者，看可不可以降低債務償還金額以及減少手機使用費，幫助生活大不易的韓國民眾，也能好好過日子。政治觀察者認為，尹錫悅這種政治上的劫富濟貧動作，表示2024年才要舉行的當地國會大選已提早開跑。

不過，韓國金融類股股價卻沒被這項利空給扳倒，幾個象徵性的大金控，在韓國股市17日盤中紛紛走揚，像是KB金融集團一度上漲1.8%，新韓金融集團大漲2.24%，韓亞金融集團更是飆升近4%。