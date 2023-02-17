醣聯目前在美國GNX-102收案的患者涵蓋大腸直腸癌、非小細胞肺癌、胰臟癌、上皮子宮癌等適應症，而於台灣啟動臨床收案後，將進一步納入國內高盛行率的胃癌作為適應症之測試標的。除於臨床試驗驗證GNX-102之安全性與有效性外，醣聯近期亦啟動GNX-102的精準醫療策略開發。

越來越多臨床研究指出，即便癌症患者帶有該標靶藥物的標的分子，其本身的基因圖譜、生理機能等「個體差異」常決定性地影響該藥物於患者體內的交互作用，進而左右該藥物的抑癌效果。近年來蓬勃發展的「精準醫療」概念，為由各式檢測技術（如次世代基因定序NGS）快速全面分析患者檢體，並由臨床醫師判讀後給予精準的治療方針。因此，醣聯將導入國內外先端技術平台，結合次世代基因定序進行大規模人體腫瘤檢體分析，以完整解析GNX102與癌細胞的交互作用圖譜，以期鑑定出GNX-102有效抑制腫瘤的關鍵分子與重要路徑。

GNX-102除具有治療多種癌症的龐大潛力，展望市值高達1.35兆美元的全球癌症藥物市場外，並已於2022年取得美國及韓國之藥物專利核准。