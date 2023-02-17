「偶像始祖」劉文正15日被前經紀人夏玉順爆出因心肌梗塞於美國病逝的消息，豈料事隔一日他卻改口推翻自己的言論，稱劉文正「還活著」，「假死訊」的消息一時引發各界震驚。然而，此前有報導指出夏玉順表示他是接到甄妮和冉肖玲的電話，才得知劉文正的死訊，而今甄妮本人出面回應了。

此前，據《鏡週刊》報導，夏玉順表示此前他都是負責澄清劉文正死訊的那一位，不過此次是他接到甄妮和冉肖玲的電話，告訴他劉文正死訊，而在求證後才確認了這個令人難掩悲痛的消息，而消息最初的傳播者是否是由兩人開始，甄妮也親自給出回應。

對此，據《三立新聞網》報導，甄妮接受記者訪問時指出：「躺著也中槍，不隨之起舞。」並未正面回應問題，但也表示不想再理會這樣亂傳的謠言。

事實上，夏玉順過往處理藝人私事的手腕甚是有力，也相當會做人，知名媒體人粘嫦鈺也在臉書上憶起夏玉順過去「喊水會結凍」的總總事蹟，然而經過此次「烏龍死訊」的影響，夏玉順累積的名聲一夕之間敗得精光，更恐因此吃上官司。