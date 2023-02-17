日本新任央行行長預計由學者出身的78歲植田和男接任，外界關注專研貨幣政策的他，如何帶領日本度過眼下危機四伏的關鍵時期，專家分析指出，如果日本央行要告別負利率政策，勢必造成經濟與政治的緊張局勢，考驗決策者的智慧，也可能需要很長的時間才會扭轉政策。

路透社報導，植田和男之所以被日本政府提名，主要原因在於他是全球知名的貨幣政策專家，與各國央行都有密切聯繫，且作風低調既不鷹派也不鴿派，起初植田和男甚至不在媒體推測的名單上。

報導提到，對於日本首相岸田文雄而言，新任央行行長需要象徵性的結束安倍晉三的超低利率政策，但又不能激怒擁護安倍的龐大支持者與輿論。

而在植田和男上任後，市場推估將扭轉當前超寬鬆的負利率政策，但岸田政府也不希望大動作引起市場出現劇烈波動，甚至日本經濟將有重大變化的印象，如何操作與執行考驗植田和男的智慧。

政治評論家Atsuo Ito表示，如果日本央行真的朝貨幣政策正常化方向邁進，肯定會引起一些經濟與政治的緊張局勢，所以政策逆轉可能需要一段相當長的時間。

此外，植田和男雖是經濟政策的專家，但他較不熟捻政治領域的眉角，能否正確解讀政治語言與情緒，植田和男與央行核心團隊的能力將受到檢驗，也是植田上任後面臨的隱憂。