MSI RadiX AXE6600和RadiX AX6600為功能強大的三頻電競路由器，每台路由器都可以傳送高達6600 Mbps的組合速度。結合高通1.8GHz四核心CPU處理器和升級的網路硬體設備，旨在提供防止誤差、減少延遲、降低ping且保持令人難以置信的線上遊戲速度。

RadiX AX6600採用WiFi 6技術，提供更多的連接及更少的延遲，無論是桌上型電腦、移動裝置、家用主機等各式物聯網設備皆可提供網路支援。透過OFDMA、MU-MIMO及1024-QAM技術，讓傳輸數度高達6600 Mbps，體驗超越以往的疾速。

AI QoS是一項管理頻寬的突破性功能，此項功能開箱即能使用，其可自動判斷網路流量的優先順序，並動態調整頻寬利用率。AI QoS提供遊戲、串流媒體、居家辦公和AI-auto四種使用模式，您可根據不同的網路需求隨時輕鬆切換。AI QoS模式可透過網頁瀏覽器、MSI Router APP或MSI Center軟體等進行進階設定。

RadiX系列電競路由器可以透過網頁瀏覽器、MSI Router APP或電腦版MSI Center設定和監控流量。簡易好操作的功能清單，即便是網路設定新手也能輕鬆上手。

微星元月營收為131.5%億元，月增5%，年減35%。