【旅奇傳媒/編輯部報導】2023台灣國際蘭展即將開展！臺灣國際蘭展邁入第19年，以往展期規劃為10日，今年特別延長至16日，歡迎全國遊客來到台南參與一年一度的蘭花盛會，一睹蘭花的千姿百態。

今年主題設定為「蘭花魔鏡－看見，新起點」策展規劃將透過萬花筒概念來呈現蘭花魔鏡世界。而台南市政府觀光旅遊局率先推出暖身行銷活動，於2月16日至19日在台南旅遊FB官方粉絲團辦理國際蘭展門票抽獎活動，將抽出50位幸運得主，把握機會。

▲抽獎活動送2023臺灣國際蘭展門票。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

▲台南旅遊FB臉書抽獎活動。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

台南市黃偉哲市長表示，情人節台南剛以「山盟海誓」作為號召，由觀旅局推薦11條情人浪漫告白路線並推出「來台南結婚贈市長祝福好禮」活動，總計台南在2月14日當日就有213對新人登記結婚。再來馬上要推薦給大家眾多精采活動，包括台南首屆Focasa馬戲藝術節將於2月22至28日在水交社文化園區場域熱鬧登場，2023臺灣國際蘭展亦將接續於3月4日至19日在後壁台灣蘭花生物科技園區開展。歡迎剛告白成功的情侶或登記結婚的佳偶們，安排看秀看展讓感情持續升溫！當然闔家光臨台南更是最佳旅遊選擇。

觀光旅遊局代理局長林國華表示，台南從去年底各精彩燈節開始一波接一波的旅遊活動不間斷，針對與「東京蘭展」、「世界蘭展」齊名同為世界三大蘭展之一的「2023臺灣國際蘭展」，為了讓大家儘早安排行程到訪，宣傳活動率先於台南旅遊FB臉書粉絲團開跑，歡迎全國民眾至指定貼文下方按讚留言#2023臺灣國際蘭展，並標記兩位好友來參加限量門票抽獎，活動將抽出50位中獎幸運兒，每人獲得2張臺灣國際蘭展門票。

除此之外，觀旅局也結合主辦單位將在2月25日至3月2日推出拍照打卡送限量門票活動，只要在觀旅局轄下共計11處旅遊服務中心設置的蘭展宣傳立牌拍照上傳社群平台並打卡，就能當場獲得限量蘭展門票（送完為止）。提醒大家找出今年住宿台南合法旅宿的發票（或收據），觀旅局後續將陸續公布國際蘭展+住宿台南配套的好康活動，敬請期待！

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）