曾在2018年獲得亞運金牌的「龍舟天菜」陳俞安，昨（16）日凌晨連人帶車摔入深14米坑洞，送醫後搶救不治。對此桃園水務局表示，事發地點的安全措施均正常運作，但根據現場監視器畫面，現場路段相當昏暗，從畫面中並無法確認或明顯看出工地圍籬警示燈有亮起，家屬看過畫面後，懷疑警示燈根本沒亮，情緒相當激動，決定要替陳俞安討個公道。

從監視器畫面可以看到，案發當下周遭一片昏暗，現場警示燈、爆閃燈並沒有閃爍，陳俞安行經路口後，連人帶車摔進直徑3公尺、深14公尺的施工坑洞中。

據了解，陳俞安昨（16）日因要參加活動外出，凌晨5時22分騎車沿著文中路往國際路騎乘時，因不明原因撞破下水道工程護欄及圍欄，摔進14米深的工作井。工程人員上班時，雖然發現護欄等防護設施被撞破，但因不時有肇逃狀況發生，以為與往常一樣，且工作井積水深達數米，騎士及機車已經沉到水下，工作人員一直到開始作業並進行抽水後，才發現有人受困。

桃園市消防局上午10時49分接獲報案，人員立即架設立坑救助、鏟式擔架協助脫困，但陳俞安被救出時，已無生命跡象，緊急送醫搶救後仍回天乏術，12時7分宣告死亡。

事發後，桃園市水務局表示，事發後檢視現場安全措施布設，經初步查核，符合交通維持標準，包含警示燈及爆閃燈均正常運作、另有防護措施包括施工圍籬、防墜鐵質護欄及防墜網皆有設置，均按營建署施工規範設置。

不過家屬看完現場監視器，發現現場工程警示燈根本沒亮，只看到陳俞安的車燈，也要求警方調閱周邊監視器，痛斥「我們需要的是真相」。