美麗島電子報董事長吳子嘉因去年7月在直播節目「董事長開講」指新竹棒球場整修花了12億，「A了很多很多錢」、「1個破工程可以搞12億」，前新竹市長林智堅認為被影射涉貪，提告妨害名譽，台北地檢署認為新竹市議會國民黨團曾質詢棒球場工程問題，認為吳是針對可受公評之事發表評論，縱使內容聳動誇張，難認有妨害名譽犯意，17日將吳不起訴處分。

吳子嘉是於去年7月24日，在其網站直播節目上，以「新竹棒球場槓上開花」為題，指「現在民進黨裡面有一個合法貪汙的方法，這個破球場整修花12億，是用議價的，沒有開標，就是限制性招標，就是直接喬的，12億A了很多很多很多錢，我跟你講保證1個破工程可以搞12億」。前新竹市長林智堅認為吳的言論是影射他辦理新竹棒球場工程涉貪，向北檢提告。

檢方調查時，吳辯稱他沒有影射林智堅，他參考了新竹市議會第10屆議員的質詢紀錄，認為棒球場延宕及工程費用恐有弊端，是基於公共利益發表評論。

檢方查詢新竹市議會第10屆議員質詢紀錄，發現市議會國民黨團曾於2019年6月6日針對棒球場工程延宕、負責的工程顧問公司曾出現豆腐渣工程等發言質詢，認定吳的言論是針對可受公評之事發表意見或評論，縱使吳的發言內容聳動誇張，亦難認吳有妨害名譽犯意，今依罪嫌不足，將吳不起訴處分。