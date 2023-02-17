一代巨星、男神始祖劉文正退出演藝圈30多年，回歸普通人生活的他行事相當低調，幾乎從來沒有網友拍到過他引退後的身影，近日卻在前經紀人夏玉順的公開下，讓劉文正一度傳出過世，接著又「死而復生」，對此，黃國倫昨(16日)在臉書直言整件事根本是莫名其妙，身為虔誠基督徒的他更指只有耶穌有辦法死後3天復活，但他也坦言很開心這是假消息，當年的偶像男神還活著確實給人極大的安慰。

黃國倫昨發文，表示小時候超愛劉文正，這幾天心情隨著新聞像玩了一趟雲霄飛車，幸好最後是虛驚一場，或許是見到不少網友吐槽劉文正有如耶穌會復活，黃國倫感慨寫下：「歷史以來，唯有耶穌，死了，三天後復活，而且一直活到永遠，除祂以外，只要是人，難免一死」。

黃國倫發文。（圖／翻攝自黃國倫臉書）

黃國倫說，關於人的生死定義很廣，「被遺忘才是真正的死亡」，而劉文正引退多年，除了至親好友，沒人知道他的下落，在一般大眾心中卻始終沒忘記他的存在，「用一種不同的形式活在大家的心中」，他帥氣的臉龐、瀟灑的舞姿、風靡一世的魅力，和過去締造的回憶，至今仍留在大家心中。

最後黃國倫說：「劉文正真正詮釋了什麼叫做，閃亮的日子，還有，Forever Young」，粉絲回應：「Well Said」、「早早就知道了，劉文正大哥人很低調的」、「美麗的註解，這樣釋懷多了」、「能急流勇退又堅持到底甘於平凡的真的不多！佩服！」。