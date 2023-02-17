現任台北市教育局聘任督學廖金春曾任社子國小校長，當時發現1成學生來自清寒家庭，經常餓著肚子來上學。他深知孩子先溫飽才能讀好書，自2008年起免費提供100位學生免費營養早餐長達6年。退休後延續幫助弱勢的理念，當起榮譽觀護人協助更生人重返社會。

廖金春在家中排行老么，因父親早逝，由母親扛起照顧一家9口的重擔，即使工作繁忙，卻連米都得跟鄰居借。他回憶，媽媽某日被鄰居問起「你家老么那麼會讀書，妳有錢栽培嗎？」可是家裡窮，哪有辦法讓小孩讀國中，母親只好暗自流淚，自己從此立志賺大錢，欲為媽媽爭口氣。

廖金春原計畫小學畢業到工廠賺錢，卻因為國小班級導師的照顧，萌生當教師的念頭，最後透過當地國中協助升學、考上教師，並擔任3校校長，投身教育逾30年。他說，班導當時為保護自己的自尊心，總是私下掏腰包讓他跟其他學生一樣排隊繳學費，自此夢想長大後也照顧弱勢學生。

受惠昔日師長關照，廖金春一直秉持「教育因愛而偉大，愛因爲行動而美好」理念從業，放在社子國小的孩童身上，便是將他們當成自己的孩子，每日觀察就學情形。他發現，遲到的小孩總是蓬頭垢面，穿著破爛鞋子、背壞掉書包，一問之下才知多數人父母早已離異，負責照養的人不是愛喝酒，便是無業長者。

廖金春翻閱學生資料後得知，當時2000位學生約500人是弱勢學生，可是經費有限，只能選出100名學童提供免費營養早餐，增加他們到校上課誘因，否則「我怎麼能忍受自己的孩子過這樣的生活？」

至於開辦經費，他說，每學期必須籌措30萬，即使第1年有外界協助，自己拜訪各公益單位湊15萬仍相當辛苦，幸好有時任督學幫助，後來獲得北市教育局及民間基金會補助，順利讓該政策施行6年之久。

如同過去幫助他的老師，廖金春辦營養早餐最不希望孩子知道「被受助」，故要求教師聲稱被電腦抽選到的學生，可於每日早上7時至8時享用餐點，並請班導趁受助學生不在時開輔導，讓班上同學學習體諒他人家境困難。期末則舉辦活動讓學生展演才藝，邀請各界人士到場給予鼓勵。

廖金春指出，不少孩子們吃過早餐上課更認真，學業進步便不再被同學嘲笑，不只增加自信心，也交到許多朋友，還有學生主動報名規畫期末活動、主持人等工作，看見學生逐步成長的模樣，令他相當感動。

不過，免費營養早餐政策在廖金春任滿校長後未能持續在社子國小施行，但他相信受助孩子現已順利長大成人。僅管自己不在教育第一線，仍不時會提醒學校校長關懷弱勢學生，希望學童能像當年的他一樣被接住，健康地成長。

台北市清寒學生士林早餐