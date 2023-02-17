周四法國CAC 40指數收盤上漲0.9%，至7366.16點，更加逼近去年一月創下的收盤新高7384點。盤中更一度達到7387.29點。

自2022年遭受重創之後，法國股市今年以來已上漲13.8%，主要是歐元區可望稍微避開衰退，提振了市場信心，此外與中國業務關聯深的奢侈品股，例如LVMH集團和開雲集團(Kering)也表現強勢。

德國的DAX指數周四也上漲0.2%。

CMC Market的首席市場分析師Michael Hewson說，獲益於中國重新開放，預見需求的回升，奢侈品股獲得提振；此外能源價格下跌，也使(中國)市場前景更加光明。這些因素都讓法國奢侈品股和德國汽車股上揚。

英國股市小漲0.2%，為8012.53點，創歷史新高，並首次突破8000點。

周四泛歐Stoxx 600指數收盤升0.88點或0.19%，為465.24點，盤中一度觸及近一年新高，隨後回落；原因為美國一月生產者價格上升超過預期，引起人們擔憂聯準會將在更長時間維持高利率。

在歐元區，物價壓力一直在下降，但是歐洲央行官員一直強調，必須堅持激進的收緊政策。

銀行股上漲2.1%，為漲幅最大的板塊。在樂觀企業財報推動下，工業股也升0.54%。

空中巴士升4.9%，報124.9歐元；該飛機製造商稍早公布上季營業利益強過預期。

法國飲料製造商保樂力加(Pernod Ricard)漲3.4%，報195.8歐元；該公司此前提出樂觀的上半年銷售和獲利財測。

渣打銀行在公布去年獲利增長28%，以及一項新的10億美元股票回購計畫之後，股價升4.1%，報759英鎊。

雀巢跌2.5%，報107.9瑞朗，限制了歐股漲勢；該全球最大食品製造商稍早公布2022年獲利未如預期。