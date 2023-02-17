原民會近日舉行「2023世界母語日-原住民族語言復振頒獎典禮」，其中特別獎得主之一的蔡麗綉不僅加入原民會的族語傳承計劃，身份甚至還是漢人，會學習族語的原因是因為其丈夫為邵族人，女兒要參加學校的族語朗讀比賽，但認為太難直接跟她說「不然妳來學啊」，因此透過多項計畫學習，已考取族語高級認證，也在數所國中小擔任族語老師。

蔡麗綉表示，一開始最難就是「發音」，因為邵族還有如彈舌音等不同於華語的發音方式，隨著會說、寫後也漸入佳境，更進一步透過「師徒制」學習邵語，至今族語流暢程度甚至比身為邵族人的丈夫來的好，也到附近的國中小教導孩子族語，建議可透過族人可以透過生活開始學習，在生活中應用更能加速學習進度。

原民會主委夷將‧拔路兒也在「Sano’ Amisen ita a somowal我們一起說族語」專題演講，讓與會全國原住民族機關首長瞭解如何在公開場合、行政會議、機關標示、公務員陞任等使用族語，帶頭營造族語使用環境。