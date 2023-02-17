行政院昨（16）日通過內政部居住正義精進方案，包含房貸補貼、租金補貼、提高社宅，而在野黨批評，蔡政府住宅政策換湯不換藥，質疑是選舉要到了大撒幣，內政部長林右昌表示，高房價問題是慢性病需要時間調養，而3年疫情就像社會生了一場大病，需要立即調養身體。

林右昌說，住宅的事情大家都很關心，現在正處於3年疫情後復甦階段，政策上考量群眾是否需要被幫忙，是否需要被支持，政策上重點在於優先照顧租屋族，這次租屋補貼擴大適用對象，也有相關措施，針對中低薪房貸族也提出支持政策，思考是這些群體是否要幫忙。

媒體追問，政策補助僅1年，明年該怎麼辦？林右昌解釋，並沒有這個問題，政策上重點是優先照顧租屋族，但3年後，重大疫情後階段，房價問題是慢性病，高房價是慢性病需要時間處理和調養，但3年疫情就像社會生了一場大病，需要立即調養身體，高房價政策之前報告過，已經訂出許多政策，會一步一步推出來。

林右昌強調，政策會透過申請的方式，不是要支持民眾買房子，而是幫忙中低薪房貸辛苦，不要誤會。