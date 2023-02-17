據美國之音報導，美國總統拜登將與中國國家主席習近平談論他本月下令擊落的疑似偵察氣球，這突顯了兩國因氣球事件擾亂最高層雙邊溝通管道而導致的緊張關係。拜登在當地時間周四（2月16日）的講話中說，「我預計與習主席通話，我希望我們能查明真相，但我不會為擊落那顆氣球而道歉」。拜登的講話概述了他的政府處理偵察氣球以及他最近下令擊落的三個不明空中物體的計劃。

拜登說，雖然碎片仍在收集和研究中，但美國戰鬥機用導彈擊落的其他三個物體—上周五在阿拉斯加上空、周六與渥太華政府協調後在阿拉斯加附近的加拿大領空，以及周日在密西根上空分別擊落的空中物體—它們被認為與中國或任何其他國家的監視計畫無關。

拜登表示，情報界目前的評估是，這三個物體很可能是與研究天氣或進行其他科學研究的私營公司、娛樂或研究機構相關的氣球。

拜登表示，這一事件「突顯了在我們的外交官和軍事專業人員之間保持開放溝通管道的重要性」，並重申他的政府「不尋求與中國的新冷戰」。

自本月初那個氣球進入美國領空以來，美中關係一直處於高度緊張狀態。美國國務卿布林肯突然取消了取消於2月5日訪問北京的計畫。幾天後，五角大樓表示，中國國防部長魏鳳和拒接美國國防部長奧斯汀的電話。

美國政府官員說，該裝置是中國人民解放軍國際「高空氣球情報收集計畫」的一部分，該計畫的氣球已飛越過40多個國家。北京堅持認為，這個氣球是用於氣象研究的民用飛艇。

根據白宮國家安全顧問蘇利文領導的跨機構團隊的建議，拜登列出了他所說的行政當局將採取的步驟，以「安全有效地處理我們領空內的物體」。

這些步驟包括建立美國領空上空無人飛行物體的可查閱並及時更新的清單；採取措施提高探測無人物體的能力；以及更新發射和維護無人物體的規則和條例。拜登總統還責成布林肯國務卿領導一項努力，幫助在這個基本上不受監管的領域建立「共同的全球規範」。

拜登表示，他的行政當局將確定機密參數，並與一些國會議員分享，以確定美國未來如何處理無人駕駛的不明空中物體，區分那些構成安全風險的物體與無害物體，「如果任何物體對美國人民的安全構成威脅，我將會把它擊落。」

美國太平洋司令部聯合情報中心前行動主任卡爾·舒斯特（Carl Schuster）告訴美國之音，總的來說，美國軍方攔截所有的高空物體，並對那些無法確認無害的物體採取行動。

舒斯特表示，「一旦北美防空司令部（NORAD）和白宮對把一套把無害與令人關切和有威脅性的物體區隔開來的行動規範有了信心，『擊落』數量將會大幅下降。在那之前，北美防空司令部將繼續攔截所有空中物體，並擊落那些不明物體。」

拜登受到共和黨議員的巨大壓力，他們要求拜登行政當局在計劃未來如何處理此類事件方面更加透明。週二，行政當局向國會議員提供了有關這些飛行物體的機密簡報。

「我們上周目睹了總統基本上看著這個氣球在美國到處飛，當時幾乎沒有發表任何意見，只是在國情咨文中演講時順便提了一下，」參議院少數黨領袖米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）在簡報會後告訴記者。「美國人民應該從總統那裡聽到更多的信息。」

前美國國防部高級情報分析員丹·加勒特（Dan Garrett）對美國之音說，華盛頓需要大幅增加反間諜資源，以對抗中國的情、監、偵能力。

加勒特說，正如俄羅斯總統普丁入侵烏克蘭戰爭所釋放的信息一樣，中國在美國上空的監視氣球飛行也向我們釋放了訊息：「美國和西方不再安全。誰挑戰或藐視我們（北京和莫斯科），誰將付出代價。而且，我們可以隨意過來碰你」。