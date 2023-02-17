內政部16日拍板房貸補貼方案，要符合以下兩要件才能申請，包括所得條件門檻是2021年家戶所得合計120萬元以內，補助範圍則區分北市房貸核貸金額為850萬元（總價約1200萬以下），其他縣市700萬元（總價約1000萬元以下），一次撥放每戶3萬元，房產專家分析指出，小宅、單身較易符合資格，若從區域來看，則是桃園市和高雄、台南最受惠。此外，房貸補貼政策出爐後，也有銀行祭出優惠應戰，本文帶你一次了解。

遠見雜誌引述信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德說法指出，從補貼限定條件來看，小宅、單身族最容易符合設定條件之內；至於上有老下有小的「三明治」族群，因通常購買2~3房的產品，房貸金額動輒千萬，這類族群要符合條件可能不太容易。

若以區域來看，聯徵中心統計顯示，去年前三季30~40歲購屋的族群中，桃園市、台南市跟高雄市的貸款金額，分別為675萬、622萬、632萬元，符合其他縣市核貸金額700萬（房屋總價約1,000萬）以下的限制，預估這三都房貸族受惠機率最高。其他區域包括北市平均為1530萬元、新北市1016萬元、新竹縣982萬元、新竹市929萬元以及台中市813萬元，都高於補貼標準。

曾敬德也提醒，央行去年已連4度升息，利率共調升2.5碼，千萬房貸族每月利息需多負擔近3000元，一年就要多繳快3.6萬元，等於是房貸要多繳一個月， 因此，政府想讓年輕人減輕負擔，實際上的幫助似乎沒想像多。

此外，為因應央行升息，各家銀行也推出優惠，根據Money101調查，在個人信貸方面，渣打銀行推出新春貸，最低貸款利率0.01% ，另外包括凱基銀行也主打貸款最低利率0.01%，上述這兩家最高可貸金額分別為600萬元以及800萬元；玉山銀行則推出新戶限定貸款最低利率0.22%，保障前兩期。

王道銀行信用貸款則推出最低貸款利率1.78%，至於純網銀LINE Bank分期信貸最低利率雖達1.88%，但換算總費用年百分率最低1.95%，最高可貸500萬元。