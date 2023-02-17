台馬2條海底電纜全斷，引發外界關注。NCC今天表示，台馬2號海纜初步判斷2月2日疑被中國漁船損害，台馬3號海纜2月8日疑似被MMSI為中國籍貨輪損害，中華電已經向海巡署報案。

中華電信兩條台馬海纜分別於2月2日晚間及2月8日中午發生斷纜，造成馬祖地區客戶通信服務受到嚴重影響。國家通訊傳播委員會（NCC）副主委暨發言人翁柏宗昨天表示，依據中華電信的資料，台馬2號海纜是被一艘中國大陸籍漁船勾斷，台馬3號海纜則是遭不知名貨輪勾斷。

翁柏宗今天受訪時指出，昨天稍晚中華電信再回報，台馬2號海纜初判2月2日疑被中國漁船損害。

至於台馬3號海纜，翁柏宗指出，中華電根據自動識別系統，紀錄有船舶水上行動業務識別號碼（MMSI）研判，是在2月8日疑似被MMSI為中國籍貨輪損害，但資料仍尋求海巡署處理中，中華電也已向海巡署報案。

熟悉海纜業務的電信高層說明，去年也曾經發生兩條海纜同時斷訊狀況，這次是第二次，陸續接洽過10艘船，目前能抵台搶修的國際海纜船中，預計最快能於4月20日抵台。國際海纜船從港口離開過來台灣維修，維修費用就是以天數計算，海纜修一次，費用約新台幣1000萬元到2000萬元。

翁柏宗表示，馬祖平時對外聯絡訊務量是8到9Gbps，中華電回報資訊指出，後續微波備援總容量3月中旬擴大到3.8Gbps，6月底達4.382Gbps，今年底達到8.148Gbps，即年底備援容量可以接近平時相同水準。