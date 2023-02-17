台南YouBike 85處站點。(台南市政府交通局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市YouBike 2.0原訂3月啟用，因建置進度超前，台南市政府交通局今天宣布YouBike 2.0系統提前於23日啟用，方便市民及遊客在228連假前搶先體驗，且23日啟用至今年底止，前30分鐘免費，持市民卡的市民除了前30分鐘免費，還可享後續續租半價優惠

交通局指出，YouBike 2.0提前於23日正式啟用原T-Bike站點或鄰近替代站點、新設站點等共77站點，3月1日後陸續再開放8處站點，YouBike 2.0預計明年底完成500站點，提供更完善路網服務。

交通局長王銘德表示，為了讓市民朋友及228連假期間到訪台南的遊客，體驗全新台南市公共自行車服務，特別商請微笑單車將已建置完成的77處YouBike 2.0租賃站提前上線服務，第一階段全新上線的YouBike 2.0租賃站，是依原有77站T-Bike所在地點的空間特性，採原地更新、於原站點鄰近地點設置替代站及串聯路網增設新站等不同方式，繼續提供公共自行車服務。

為鼓勵民眾使用公共自行車作為短程接駁的交通工具，推出台南YouBike 2.0優惠方案，2月23日起至12月31日止，不限卡別，前30分鐘免費，第二個30分鐘後，台南市市民卡全面半價。

YouBike 2.0計費方式為前4小時每30分鐘10元，第4至8小時每30分鐘20元，超過8小時則每30分鐘40元。

交通局指出，除已建置完成並在第一波上線服務的YouBike 2.0站點77處，以及原地轉換成YouBike 2.0新系統的公共自行車租賃站計52處，以替代站方式提供服務的計9處，為串聯路網而先行增設的新站則有16處，另還有8處施工中及進行系統測試的站點，預計3月1日後陸續上線。

交通局也持續辦理新站選址作業，逐步擴大台南市公共自行車的服務區域，預計在今年11月底完成300站、明年底前完成500站，提供更便利的公共自行車服務。