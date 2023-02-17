核二2號機將在3月達到法定役期、停機除役，國民黨立法院黨團日前質疑會不會造成缺電問題；對此，經濟部長王美花在開議前受訪表示，核二2號機按照法定役期停機，去年就有調度相關機組、處理水利調度，不會有缺電問題。

王美花表示，核二2號機按法定役期，40年時間到就要停機，這是既定狀態，所以去年就有對整個電力的調度，大潭八號機上線時間比較晚一點，去年有調度相關機組、都安排好了，水利調度也都處理好了，不會有缺電問題。

對於記者詢問薪資、物價議題，王美花指出，國際物價漲幅是全球性問題，政府在這方面很多因應措施，特別條例裡面也有一些措施，包含產業、就業、刺激經濟方案，若是特別條例能夠通過，就能用相關經費做各種措施，對國家上半年局勢以及弱勢團體確實很有幫助。

對於如何刺激國人薪資上漲，王美花表示，對產業不斷升級，讓產業有國際競爭力非常重要，自然就帶動薪資，至於相關內需服務業需要有更多力道升級轉型，讓服務業可以有比較好的品質，也帶動員工薪資。