工廠改善計畫申辦期限最後倒數計時4周！台中市政府經濟發展局呼籲，只要有申請未登記工廠納管的業者，無論是否取得納管編號(納管核准)，都一定要在今年3月19日(遇假日順延至3月20日)前提出工廠改善計畫；市府自去年起持續針對轄內相關業者寄發催辦公文(通知)，並自今年起搭配電話提醒、到廠收件等服務，強力催件，保障業者權益。

經發局強調，經濟部已於1月初簡化申請文件內容，現在只要先提出工廠改善計畫(大綱版共3頁)即可送件，第1頁內容與納管申請書雷同，第2、3頁改善事項已簡化由業者直接勾選即可，請業者務必在今年3月20日前內填好相關資料親送或郵寄至台中市政府特定工廠登記單一窗口(地址：台中市南屯區精科東路17號3樓、諮詢電話04-23696008)。

經發局表示，為減輕業者送件時間成本，自今年2月6日起派遣專人到廠輔導及收件，請各位已申請納管的未登記工廠頭家留意，近期如接獲經發局電話通知訪廠時間者，勿驚慌，1步驟確認訪視人員身分，訪視人員均會配戴「台中市政府經濟發展局識別證」穿著「台中市政府經濟發展局背心」，經發局輔導，請頭家安心。

此外，台中「工廠改善計畫家教班」團體課程，已邀請經濟部說明會講師共同參與輔導，目前增加至每個工作日密集開課，歡迎業者踴躍報名，並攜帶「公司大小章」及「納管申請書」，上課實作後，直接送件。

經發局強調，市府自去年9月下旬、今年1月及2月上旬，針對轄內已申請納管但尚未提送工廠改善計畫的業者，寄發3次催辦公文(通知)，並自今年起搭配電話提醒、到廠收件等服務，強力催件，但目前仍有1,767家(21.6%)業者尚未提送，提醒業者，未依限辦理者，經發局將駁回納管、依規查處，請儘速送件，以免影響自身權益。

經發局提醒，市府持續積極輔導業者提送工廠改善計畫，業者如有任何申辦疑惑，都可洽台中市政府特定工廠登記單一窗口，但對於未依限提送工廠改善計畫者，申辦期限屆滿後，將依法駁回其納管申請，也將不再適用工廠未登記、土地及建築物違規免罰的相關規定，請業者一定要重視。工廠改善計畫輔導資源可至相關網站下載、查詢。(台中市政府特定工廠登記單一窗口地址：台中市南屯區精科東路17號3樓、諮詢專線04-23696008)

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