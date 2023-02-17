教士最近MVP找上癮了，日前網羅2013年國聯冠軍賽MVP華卡（Michael Wacha）後，根據《聖地牙哥聯合論壇報》報導，教士已經與前費城人王牌左投漢默斯（Cole Hamels）簽下小聯盟合約，這是39歲的他第3度嘗試復出球場，聖地牙哥同時也是漢默斯的家鄉。

如果漢默斯進入教士大聯盟名單，保障薪資將會來到200萬美元，過去2個賽季漢默斯分別嘗試過復出，但都未能重返賽場，最後一次出現在大聯盟投手丘是2020年9月17日對陣金鶯，當時身披勇士戰袍的漢默斯送出3.1局失3分，投出2次三振、1次保送，這也是他整季唯一出賽的紀錄。

漢默斯過去曾是大聯盟頂級左投之一，2008年季後賽先發5場都至少投滿6局，拿下4勝0敗、防禦率僅1.20，費城人最終在世界大賽以4勝1負拿下冠軍，貢獻2場優質先發的漢默斯也獲選該年世界大賽MVP，不過在隔年季後賽上，漢默斯表現只能說是荒腔走板，出賽4場防禦率高達7.58，費城人最終遭洋基擊敗無緣衛冕世界大賽冠軍。

期待在國聯稱霸的費城人，2011年集結了震撼全聯盟的4張ACE級強投，包含「大夫」哈勒戴（Roy Halladay）、「小李飛刀」克里夫李（Cliff Lee）、「推土機」奧斯華（Roy Oswalt）及原本就在陣中的漢默斯，不過該季費城人在分區系列賽就遭「憤怒鳥」擊退，季末奧斯華離開球隊加盟遊騎兵，4大強投僅僅只合作一個賽季。