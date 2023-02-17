一名人夫分享，老婆生完小孩以後性致不高，因此他就這樣被禁慾了1年多，終於等來老婆想滾床單的時刻，他興奮地「提槍上陣」，下秒卻發生悲劇，因為他的腳抽筋痛到爆，爆笑轉折讓不少網友笑彎腰直呼，老師說過運動前要暖身，你肯定忘了，看來只能明年再來了。

一名男網友昨天在臉書社團《匿名公社》分享，老婆生產完以後「性致缺缺」，因此他就這樣被禁慾了1年，最近好不容易等到老婆想要了，結果做到一半他竟然腳抽筋，讓他忍不住感嘆說「人生怎麼這麼難？」

貼文引起網友爆笑，「正常的吧！那麼久沒開機，然後又那麼冷」、「下次記得先熱身」、「你真的太難了」、「學校老師不是說，運動前要暖身」、「錯過這次，明年再來」、「不要管抽筋了，趕快做。不然不知道還要等多久」。

不少網友敲碗等結局，原PO則留言回應，腳再痛都要做完，否則讓老婆冷掉的話，不知道下一次還要等多久，讓網友們再度笑翻。