從拿香到信耶穌 台灣房屋店東以聖經帶領團隊

創業需要智慧，亦需要背後支撐的力量。台灣房屋店東李源豪從拿香到信耶穌，藉由信仰帶領團隊，健壯心智與提升彼此黏著度；更重要的是，台灣房屋提供豐富且完整的資源，使李源豪的加盟店成為具競爭力的優質房仲。

對於擁有高壓與高度競爭環境的仲介業來說，如何具備健康的團隊氛圍與長久經營，考驗著領導者的智慧。李源豪表示，自從改信耶穌之後，他就很明確告知店裡不拜拜、不燒紙錢，這樣還能兼顧環保。目前店裡大概有8成以上都是基督徒，在高壓的工作環境下，聚會時會一起唱詩歌、讀聖經，彼此分享生活中及工作上的大小事，算是一個健康的宣洩管道。

至於要如何長久經營，李源豪指出，台灣房屋擁有專業的品牌力，以及完善的人才培訓資源，成為他在經營事業上最強的助力，加上台灣房屋集團推動ESG，打造企業永續經營的概念，這也是他很認同的經營目標，而基於這樣的認同，讓他有能力領軍敦北民生加盟店及建國民生加盟店等雙門市，除了為商圈注入更強的服務力之外，也創造出更高的銷售佳績。

李源豪認為，台灣房屋集團推動的ESG，是他很認同的經營目標。(圖/中時新聞網攝)

台灣房屋作為房仲業ESG第一品牌，長期努力的實際行動有目共睹。為因應時代的發展與需求及落實ESG，從氣候變遷、食安危機及人口變化等3個問題切入。台灣房屋自2015年起，已成立4大林場、植樹造林15,000棵，目前仍持續進行中；並且創立友善食安園區，種植出來的蔬果皆提供給台灣房屋、客戶、8個育幼院及社福團體；此外，重視台灣高齡化問題，與智慧醫療結合，打造亞洲健康智慧園區，提供溫泉度假及醫療照護，超越房仲本業，發展跨領域的整合與創新。

台灣房屋了解創業之苦，成為各家店東最強後盾，提供給加盟業者豐富的資源與教育平台，協助再創人生高峰，一同達到雙贏局面。