睡前喝杯牛奶可助眠的說法已深植人心，主要說法為牛奶含有「色胺酸」，可助合成睡眠所需的褪黑激素，但心理師表示，若以100cc牛奶僅含0.042公克色胺酸來推算，需喝入2500cc才可能影響睡眠，喝牛奶幫助入睡，應該是心理作用居多。

牛奶有一種成分「色胺酸」，可合成血清素，並合成褪黑激素，正好是睡眠所臨床心理師李偉康在其臉書粉專上表示，100cc牛奶僅含0.042公克色胺酸，而要1公克以上的色胺酸才足以影響睡眠，相當於要喝下2500cc的牛奶才有可能影響睡眠。

但一般人不太可能在睡前喝下2500cc的牛奶，因此李偉康認為，牛奶的效果可能來自儀式化行為所連結的經驗，例如放鬆、講故事、家、媽媽、想睡覺等。

此外，外科醫師江坤俊也曾分析，牛奶中雖富含色胺酸，可是人體補充牛奶蛋白質，分解成胺基酸，再進到大腦分泌血清素再合成褪黑激素，至少要5、6個小時。他認為，喝熱牛奶能助眠應該是個流言，許多人深信不疑的原因有二，一是安慰劑效果，因為喝熱牛可助眠的說法已廣為流傳，二為睡前儀式。

江坤俊認為，喝熱水跟喝熱牛奶其實效益相同；與其睡前喝牛奶，不如多喝點熱水更佳，因為可避免多攝取熱量導致發胖、胃食道逆流等問題。