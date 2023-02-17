電視劇「失憶」劇情真實上演！衛福部彰化醫院日前收治52歲劉姓男病患，沒有任何意外或徵兆，短暫3小時失憶，只記得當天中午吃完飯去廁所上大號，之後什麼事情都不記得。進一步由神經內科檢查也沒問題，神經內科主任連宮瑩研判是少見的「暫時全盤性失憶症」。

彰化員林52歲劉先生日前中午上完廁所後，頻頻問老婆「今天是幾號？」「我吃飯了嗎？」且雙眼無神，家人害怕他中風，趕緊送往彰化醫院急診，到場時他還一直問「我在哪裡？」進行電腦斷層及抽血等檢查都沒問題，觀察約2個小時後，他才慢慢回過神「為什麼我在這裡？」

彰化醫院急診室副主任郭書顯表示，病人到院時行動正常，做了電腦斷層及抽血等相關檢查都正常，留院觀察後，病人思緒慢慢恢復，而對於約3小時的記憶空白，進一步由神經內科檢查也沒問題，轉由門診追蹤。

劉先生指出，只記得當天中午吃完飯去廁所上大號，之後的事都不記得了，老婆轉述表示，他一直問當天是幾號、星期幾、吃飯了嗎？眼神茫然，家人還以為他上廁所太用力引發中風。

彰化醫院神經內科主任連宮瑩表示，患者清醒，卻無法記憶，重複問同樣的問題，恢復後也不記得在此段時間發生的事，檢查後排除中風、癲癇、頭部外傷、腦出血等問題，研判是暫時全盤性失憶症(transient global amnesia)，在臨床上並不多見，通常不會有大的後遺症。

連宮瑩表示，發生暫時全盤性失憶症的原因並不明確，可能腦部短暫缺血或缺氧，當血流及氧氣供給穩定後就會恢復。個案有可能是患者上廁所時膀胱用力，迷走神經反射，使其血壓下降，引起腦部短暫缺血。