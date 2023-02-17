為協助高雄地區農民運用智慧農業解決問題，高雄市農業局徵集農民痛點，在今年已有45組農民，提出超過25種作物的痛點。於3月10日將在亞灣新創園三樓台中港舉辦智慧農業媒合會，歡迎智慧農業廠商在2月28日前報隊解題，報名網址https://reurl.cc/1exN9Q，農業局也提供補助最高1/2、50萬元的金額，希望經由公私共同協力一起來解決農民的痛點！

經由智慧灌溉，可以經由手機遠端控制灌溉，大幅減輕交通往返的時間(高雄市農業局提供)

圖說:經由智慧灌溉，可以經由手機遠端控制灌溉，大幅減輕交通往返的時間(高雄市農業局提供)

高雄市農業局導入智慧農業及省工生產設備，以省工、省時、省力協助農產業轉型，並持續推動112年農產業智慧農業補助計畫，補助項目包含智慧感控系統、智慧環控系統、智慧生產機具及智慧服務等4項。智慧感控、環控系統及智慧生產機具每案補助申請金額1/2，補助上限30萬元、建置系統倘介接使用農業局高雄農來訊相關資訊，上限50萬元整。智慧服務每案補助申請金額1/2、農民團體補助上限50萬元、個別農民上限3萬元。受理日期自112年2月1日起至3月31日止，農民可到所屬農會或合作社申請。

去年即開始使用智慧農業的陳毅鴻說，經由智慧灌溉，可以經由手機遠端控制灌溉，大幅減輕交通往返的時間，也能透過氣象資料瞭解天氣變化，進一步作為產期評估還有農場管理的輔助；種植蘭花的任進三農友也表示，經由智慧農業的導入，能透過遠端控制，可以經由噴霧調節溫室溫溼度，也能噴灑農藥，只要10分鐘就能噴灑完成，還能減少人力負擔，避免人員接觸，降低汙染。

任進三種植蘭花，表示經由智慧農業的導入，能透過遠端控制，可以經由噴霧調節溫室溫溼度，也能噴灑農藥(高雄市農業局提供)

圖說:任進三種植蘭花，表示經由智慧農業的導入，能透過遠端控制，可以經由噴霧調節溫室溫溼度，也能噴灑農藥(高雄市農業局提供)

農業局長張清榮說明，現階段今年已報名45組，超過去年同期的26組，報名更為踴躍！也希望能有更多的民間廠商願意協助農友導入智慧農業，在3月底前透過農民所屬的農民團體向農業局提案，農業局會儘速審查後，通知農友核定結果，希望能協助農友減輕導入智慧農業的負擔。