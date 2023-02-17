新光臺灣高股息基金經理人南震杰表示，台股本益比目前接近16倍，已超過長期平均值的14倍，表示不少個股的股價，相當程度反映本波基本面強勁復甦的樂觀預期，市場若有任何風吹草動，後續股價修正程度擴大，建議投資人佈局台股仍維持審慎樂觀態度，持股偏向防禦型操作，較能抵禦台股波動風險，或者趁台股現階段景氣燈號仍處於第二顆藍燈之際，啟動定期定額策略，優先投資「台股高股息基金」，提前佈局，除了享受今年台股除權息行情外，更可掌握下半年台股景氣向上轉捩點，一舉掌握『優殖』台股的「股價成長爆發力」與「穩健入息收益力」。

南震杰表示，台股反應股神巴菲特賣壓以及FED「鷹」級利空後，大盤仍將回歸基本面表現，目前製造業庫存調整略見改善，預期庫存清理時間，最快落在2023年第2季，而企業獲利表現，則預期在2022年第4季落底，看台股基本面，製造業庫存調整出現改善，最壞狀況已將過去。

聖路易聯準銀行總裁布拉德(James Bullard)週四表態支持聯準會下回升息2碼，更快地推動政策至「充分限制水平」。克利夫蘭聯準總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週四認為，聯準會再次升息2碼有「令人信服的經濟理由。」

南震杰認為，美國就業與零售銷售表現超乎市場預期，有利未來美股投資氣氛轉佳，台股隨美股表現好轉下，長線多頭趨勢不變，未來行情也有表現空間，只是盤面領軍的主流股，在電子族群漲多情況下，隨第二季上市櫃公司將陸續宣布股利政策，現階段吸引市場資金轉向「高殖率」題材股票，也帶動國內訴求高股息的主動型台股基金，近期績效開始出現反彈表現。

根據Lipper統計，國內投信發行的5檔台股高股息基金中，今年以來各檔基金績效均維持正報酬表現，從近1個月期間來看，5檔高股息基金中，包括富邦台灣高股息基金、元大台灣高股息優質龍頭，以及新光臺灣高股息基金等3檔，近1個月績效表現也贏過同期大盤，顯示高股息基金主動操作表現佳，這類主動型高股息基金，不僅選股兼顧高殖利率題材，透過團隊操作，更容易掌握到個股基本面變化，未來隨台股景氣復甦，更有機會快速捕捉到潛力股「有基之彈」。