二二八紀念日將屆，身為蔣家後代的台北市長蔣萬安如何應處受到關注。前總統馬英九今受訪表示，他過去處理二二八事件處理30多年，一貫態度就是面對歷史就事論事、是非分明；面對家屬將心比心、療傷止痛，提供他的經驗給蔣參考。