蔣萬安該如何應處二二八 馬英九給經驗分享 11:052023/02/17 中時 周志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 二二八紀念日將屆，身為蔣家後代的台北市長蔣萬安如何應處受到關注。前總統馬英九今受訪表示，他過去處理二二八事件處理30多年，一貫態度就是面對歷史就事論事、是非分明；面對家屬將心比心、療傷止痛，提供他的經驗給蔣參考。（周志豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 二二八紀念日將屆，身為蔣家後代的台北市長蔣萬安如何應處受到關注。前總統馬英九今受訪表示，他過去處理二二八事件處理30多年，一貫態度就是面對歷史就事論事、是非分明；面對家屬將心比心、療傷止痛，提供他的經驗給蔣參考。 賴清德展決心 將強化參選人排黑 比照王鴻薇將侯友宜納民調？蔣萬安低調回應了 飛太高 陸網民認為台灣僅弓三有處理能力 #蔣萬安 #應處 #參考 #處理 #面對 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 誰的錯？房屋漏水面對惡鄰居 這幾招能自保 09:282023/02/13 房市新訊 台灣國家聯盟228拒與蔣萬安同台 04:102023/02/13 政治要聞 遭獨派團體拒同台228 蔣萬安最新回應了：坦然面對家屬 10:012023/02/13 政治 獨派團體228拒與蔣萬安同台 他不忍了反問一句 16:032023/02/13 政治 都發局 依規定處理行善社宅通報缺失 10:072023/02/13 區域情報-台北 蔣萬安盼學校延長午餐時間 家長憂壓縮午睡時間 11:322023/02/13 政治 台灣美光再傳優離 桃市證實 04:102023/02/14 產業．科技 林右昌 溫暖堅韌內閣發電機 04:102023/02/14 財經要聞 南投立委補選 垃圾處理爭議延燒 04:102023/02/14 政治要聞 0＋N近了 確診輕症 將免隔離免通報 04:102023/02/14 財經要聞 台灣燈會挨批動線差李四川道歉 蔣萬安認了：可做得更好 10:442023/02/13 政治 液態有機肥倒農地 花蓮環保局：農友使用不當 04:102023/02/13 地方新聞 情人節放閃！蔣萬安偕妻低調賞燈會 戴鴨舌帽甜蜜自拍 12:242023/02/13 政治 二二八家屬要求蔣萬安道歉 林奕華認為他得「這樣做」 13:282023/02/13 政治 專家傳真－橘逾淮為枳的電信管理政策 04:102023/02/14 專題周報 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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