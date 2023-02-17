二二八紀念日將屆，身為蔣家後代的台北市長蔣萬安如何應處受到關注。前總統馬英九今受訪表示，他過去處理二二八事件處理30多年，一貫態度就是面對歷史就事論事、是非分明；面對家屬將心比心、療傷止痛，提供他的經驗給蔣參考。

賴清德展決心 將強化參選人排黑
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