激烈升息造成市況出現反轉，全球經濟前景蒙上一層隱憂，科技業更是接連爆出裁員潮，就連蘋果也被爆出在近日解僱數百名約聘人員，以縮減成本支出，引起市場震撼。

去年底Meta、微軟、亞馬遜及Google母公司Alphabet相繼宣布裁員後，蘋果一度因為未有大量裁員計畫受到推崇，沒想到現在也撐不住了，從約聘人員下手，不再等待一次12至15個月的合約到期，選擇直接解僱。

紐約郵報報導，消息人士透露，對於蘋果而言，這種做法確實是一種相對簡單的手法，不必支付遣散費或面臨不當解僱的潛在訴訟。一位不具名被裁掉的約聘人員表示，消息來得太突然，因為先前管理層曾保證所有員工都是安全的。

報導提到，蘋果約聘員工的規模約數千人，包括30家人力資源公司協助進行地圖繪製、客服及蒐集數據等技術性較低的工作，目前無法確定此次裁員的規模，但早在年初就已經有蘋果裁掉Apple Stores以外零售通路的季節性員工。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）先前被問到是否有裁員計畫時表示，裁員是萬不得已的事情，「出現更廣泛的經濟萎縮狀況，已經改變支出與招聘計畫，會非常嚴格地管理成本，以減少某些領域的招聘。」