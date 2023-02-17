台灣遭批是行人地獄，為扎根人本交通教育，內政部營建署、高雄市政府交通局、高雄市立圖書館攜手推動「閱讀交通共好行」計畫，2022年10月開跑，至今走入37所校園，藉由行動書車、故事說演在各國小校園巡迴，預計今年暑假前完成「閱讀交通共好行」行動書車巡迴校園60場次，期間還會陸續推出高市總圖「交通工具大集合」、「交通安全停看行」主題繪本展。

高雄推動「閱讀交通共好行」計畫 行動書車深入校園巡迴

「閱讀交通共好行」計畫為期2年、60場次行動書車、25場次故事劇互動教學、英語說故事、科普體驗及走讀大眾運輸；巡迴國小校園、社區或圖書分館宣導交通安全觀念。其中劇團表演改編自美國經典繪本「讓路給小鴨」(Make Way for Ducklings)，透過劇團孩子們演繹小鴨們及其他繪本角色，用淺而易懂方式讓學童們學習如何安全過馬路。

而在巡迴校園場次中，小朋友都能專注地聽講故事及交通安全小常識，熱烈地搶答每個問題，熱情活潑的互動搶答，讓故事劇團成員及老師都覺得這個方式太棒了。

從交通事故分析發現，建立幼稚園、國小學童正確交通安全知識，可以有效地帶動家中長輩遵守交通規則。(高雄市交通局提供)

高雄市交通局長張淑娟表示，落實「人本交通、行人優先」十分重要，行人是道路安全中最弱勢的一環，也是最需要呵護對象。從交通事故分析發現，建立幼稚園、國小學童正確交通安全知識，可以有效地帶動家中長輩遵守交通規則；從交通事故數據分析，林園、鳳山區比例偏高，所以特別希望書車及故事劇團能多走訪該區的校園。

高市交通局強調，預計今年暑假前完成「閱讀交通共好行」行動書車巡迴校園60場次，期間還會陸續推出高市總圖「交通工具大集合」、「交通安全停看行」主題繪本展；「交通城交通小達人」自製繪本出版發行等亮點。高市交通局會持續與圖書館攜手爭取中央經費，宣導人本交通、行人優先觀念。(記者張雅雲/高雄報導)