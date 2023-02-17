台船董事長鄭文隆表示，台船投入大量人力及精密技術，全力打造全球第二大舉昇能力的海事工程船環海翡翠輪(Green Jade)。環海翡翠輪是台灣第一艘自行施工設計、建造高規格、高複雜的海事工程船，其設計、建造難度遠超過台船曾造過的傳統商船，又受疫情與俄烏戰爭影響，以致造船期程有所延遲。為避免耽誤風場建設期程，故由轉投資台船環海動員自升式工作船阿波羅號，先執行水下基樁預打樁作業。

台船環海目前由鄭文隆兼任董事長，他表示，台船環海成立後，除委託台船建造環海翡翠輪Green Jade外，也陸續承攬台灣海峽離岸風場海事工程合約，包含2019年11月彰化近岸風場水下基礎運輸安裝施工合約，以及風機運輸安裝優先承攬合約，該案預計今年開始施工；2022年與另一彰化外海風場開發商簽署水下基礎、風力發電機以及海上變電站運輸與安裝作業工程合約，該案預計於2024年開始施工。

為求環海翡翠輪建造進度加速，台船在今年農曆年假期間，近千名員工春節期間三班制輪流作業，為後續即將展開的裝備運轉測試項目；台船不僅加聘外籍技術工程師，更以專案申請方式引入將近400名移工趕工。