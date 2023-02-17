爆料者表示，北京政府憂心的是，福特可能藉此相互有業務合作之便，趁機獲取到寧德時代獨霸市場的競爭優勢。不過，大陸官方審查歸審查，這項民間的合作進展還是繼續推進並不會中斷。

福特汽車的發言系統說，對上述報導並不知悉，因未收到中國大陸政府的訊息。至於寧德時代，也未在第一時間發言。據悉，大陸官方會介入審核，是因為中美雙方這項業者間的協議頗具敏感性，再加上大陸與美國政府處於緊張情勢所致。

福特在13日宣布，在寧德時代技術的協助下，計畫投資35億美元在美國密西根州，興建電動車所用的磷酸鋰鐵電池廠。同時，寧德時代也將授權福特蓋廠所需的技術以及科技方面協助。

14日，美國較親台的共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio），要求拜登政府需審查福特使用寧德時代技術，來蓋這座電池廠一事。民主黨另個重量級的參議員曼欽（Joe Manchin），其發言人16日指出，曼欽本人對汽車產業鏈對中國大陸的依賴，明確感到嚴重擔憂。在曼欽全面檢視這項建廠計劃之前，福特得先嚴肅認真來面對一些事宜。