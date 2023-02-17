執行長指出，有必要進一步漲價，以抵銷大宗商品價格上升的影響。

雀巢在去年漲價了8.2%，但是仍未能完全抵銷原料成本對獲利率的影響。

施耐德對記者說：「(去年)我們的毛利率下降了約2.6個百分點，這是很大的。畢竟這是我們在2022年漲價下的表現」。

在俄羅斯入侵烏克蘭，加深了疫情相關的供應鏈問題之後，消費品生產商紛紛提高了售價，以應對原材料成本的大幅上漲。

不過雀巢也面臨他們能漲多少的問題。

巴克萊分析師Warren Ackerman預計，低於預期的銷量，將會讓雀巢重新思考漲價和供應鏈限制的結果。問題在於，這些因素導致的銷量下跌，在多大程度上會在上半年持續出現。

執行長則認為，在大多數情況下，銷量受到影響，這並不表示消費者會轉向去購買較便宜的產品。

雀巢週四收盤下跌2.5%，報107.9瑞朗。

雀巢表示，在扣除匯率波動和收購的影響之後，2023年的本業銷售成長目標為6%至8%之間。