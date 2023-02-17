全球併購市場在2022年面臨挑戰，併購件數和金額分別自2021年的歷史高點下滑17%和37%，但仍優於2020年的表現，維持新冠疫情前的水準。在2022下半年，全球併購市場的交易件數和交易金額減幅尤其劇烈，與2021下半年相比，分別減少25%和51%。

台灣市場2022年併購交易件數(117筆交易)微幅成長至五年來新高，然而金額超過5億美元之案件則由2021年的10件減少為7件，以致總交易金額較前一年衰退14%。觀察台灣去年前十大案件可發現三大趨勢：1.跨國併購活動相對活絡，有7件是海外併購與外資來台併購之交易。2.因應政經局勢改變有3件交易與全球營運策略調整有關。3.以併購取得領先技術依然盛行，有3件交易分別為升級拓展記憶體、工業控制、載板等市場。

普華國際財務顧問公司執行董事周容羽指出，在2023年對併購交易活動抱持樂觀的態度。2023年外部經營環境不確定性將加速國際領導廠商處分非核心事業或其認為不具競爭性事業，而該等事業對台灣企業仍具有技術競爭性或利於切入其它國際市場，台灣企業應積極掌握該等併購機會，將有助於台灣企業轉型升級與提升全球競爭力。